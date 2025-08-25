VIDÉO - La SNSM de Bastia secourt un Italien de 70 ans tombé en mer

C’est une opération délicate qui se termine bien pour la SNSM de Bastia. Ce dimanche après-midi, les sauveteurs en mer sont venus en aide à un homme de 70 ans de nationalité italienne tombé accidentellement à l’eau peu après 12h, alors que son bateau naviguait en direction de la Corse. « Ce marin expérimenté a glissé à l'avant de son bateau en maillot, sans équipement de flottabilité. Or le bateau était sur pilote automatique et a continué sa route. Son équipière a juste eu le temps d'appeler la VHF sans pouvoir s'occuper de la manœuvre du bateau », explique Stéphane Lucchini, le patron de la SNSM de Bastia. L’intervention a également mobilisé le CROSS Med, le Centre de Formation et d’Intervention de la SNSM de Propriano, ainsi que le Dragon 2B et le Super Puma de la base de Solenzara qui se sont mis en ordre de marche pour organiser au mieux la recherche et la récupération de la personne en mer.



« Pour notre part, nous avons équipé notre semi-rigide SNS 027, l’Alpana, qui est le bateau le plus rapide que l’on ait pour rallier la zone, assez lointaine, le plus vite possible. Nous avons navigué à plus de 70 km heure pendant 1h15 pour aller sur le point que nous a donné le CROSS afin d’organiser des recherches », indique Stéphane Lucchini en soulignant : « Cela fait partie des opérations les plus délicates que l’on puisse rencontrer parce qu’on n’a pas de point fixe. On a seulement une zone de recherches et cela peut s’avérer compliqué en fonction de l’état de la mer et de la météo ». Une intervention d’autant plus compliquée que le plaisancier était tombé à l’eau à 30 km des côtes, entre l’île d’Elbe et la Plaine Orientale.



Dans ces recherches, les sauveteurs ont également pu profiter de l’appui de tous les bateaux sur zone qui avaient reçu un Mayday Relay leur demandant d’être vigilants dans ce chenal international où transitent chaque jour de nombreux ferries et autre navires marchands. « Nous avons retrouvé la personne au bout de 3h45 de recherche. C’est un navire d’une compagnie italienne qui l’a vu au loin et nous a prévenu », raconte le patron de la SNSM de Bastia en appuyant sur la coordination exemplaire des services de secours. « Il y a eu une organisation parfaite avec le CROSS et la CFI de Propriano pour le quadrillage de recherches sur la zone qui a permis que l’intervention se termine bien car la nuit n’allait pas tarder à tomber et la météo commençait à tourner ».



Après un rapide check-up médical sur le semi-rigide de la SNSM qui a permis de déterminer que le naufragé était en bonne santé, ce dernier a été évacué vers l’hôpital de Bastia par le Super Puma de la base de Solenzara aux alentours de 16h40. « Il va plutôt bien après presque 5 heures dans l’eau à nager à contre-courant et être chahuté par la mer. D’autant plus qu’il y avait des creux de près de 2 m », précise Stéphane Lucchini qui confie sa fierté après le succès de cette opération éprouvante. Une intervention qui illustre aussi une nouvelle fois l’importance vitale de l’action des quelques 300 sauveteurs de la SNSM de l’île.