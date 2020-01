Pour cette ouverture de permanence, Jérôme Sévéon, leader de la liste "Calvi in core" n'a pas souhaité faire de grands discours. Il a tout simplement remercié toutes celles et tous ceux qui malgré le vent glacial se sont déplacés pour « partager un grand moment de démocratie. Nous sommes ici dans un lieu d'expression, de libération de la parole. Ce que l'on souhaite, c'est que tous les calvais puissent s'exprimer.

Il y a à Calvi un enjeu magnifique, on l'a dit, on le répète, il y a un potentiel incroyable.

Il y a des mots qui sont posés sur ces murs et qui ont chacun un sens, ils sont à l'entrée de la permanence et à l'intérieur et je tiens à cet effet à remercier Tony et toute l'équipe de la communication qui ont fait un travail remarquable.

Parmi ces mots il y en a un qui est fondamental dans notre démarche, c'est celui de Respect.

Respect du citoyen, de sa ville et de son potentiel.

Il y a un autre mot qui compte tout autant, c'est celui de l'écologie. C'est un enjeu important aujourd'hui, c'est aussi une richesse que l'on a envie de respecter, c'est notre patrimoine.

On s'engage avec toute l'équipe vers le Zéro déchet, car comme vous le savez, en Corse on est face à une difficulté majeure dans la gestion des déchets.

L'autre mot, c'est celui de l'écoute. On est là pour vous écouter.

La ville appartient à tous les calvais. Emparez vous de la cité, emparez vous de la parole. Les politiques que nous devenons sont là pour vous écouter. Les projets que nous souhaitons mettre en place, nous voulons les élaborer avec vous.

Donc, vous êtes là pour parler et nous vous écouter.

Merci à tous.."

Un cocktail où l'écologie était omniprésente était servi, dans une ambiance très conviviale, alors qu'à l'entrée, une boîte à idées était proposée.