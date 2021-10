VIDEO - Audrey Diwan à Bastia pour présenter « L’Evénement », le film sur l’avortement qui a rempoté le Lion d'Or à Venise

Présenté en compétition officielle à la 78e Mostra de Venise, le film L'Événement réalisé par Audrey Diwan a reçu la récompense suprême le 11 septembre dernier. Bong Joon-ho et son jury lui ont décerné le Lion d'or à l'unanimité. Une récompense méritée pour ce film français choc qui sortira dans les salles françaises le 24 novembre prochain. A Bastia pour présenter en avant-première nationale son long métrage, Audray Diwan dit nourrit bien des projets : «En fait, je compte sur le temps pour me dicter ma route. Divers sujets m’intéressent, me font réagir mais je n’aime pas le cinéma de sujet. Dans mon film je traite de l’avortement mais je suis aussi la vie de cette étudiante. Son parcours. J’aime explorer la vie. Je sens mes points d’émotion et je me laisse le temps pour voir si ça peut faire un film. Cela demande réflexion car pour un film on s’engage sur 2,3 voire 4 ou 5 ans ».



Classe 1980, Audrey Diwan a écrit pour divers journaux et revues : Technikart, Glamour ou encore Stylist. En 2007, elle publie son premier roman, La Fabrication d'un mensonge (Flammarion) suivi en 2009 De l'autre côté de l'été (Flammarion). Eric Rochant fait ensuite appel à elle pour sa série télévisée Mafiosa. Elle cosignera ensuite plusieurs scénarios pour le grand écran cette fois : Ami-Ami, La French, HHhH et Bac Nord. Après un premier long métrage, Mais vous êtes fous (2018). Elle réalise donc L'événement une adaptation du récit autobiographique et éponyme de la romancière Annie Ernaux paru en 2000 aux édition Gallimard qui raconte l'histoire d'un avortement clandestin dans la France des années 1960, la France d’avant la légalisation de l'avortement. Audrey Diwan retrace le parcours d'une jeune étudiante qui décide d'avorter clandestinement afin de pouvoir finir ses études.



D’origine libanaise, ses racines pourraient-elles lui faire écrire un film sur ce pays tourmenté ? «En fait, j’ai des racines roumaines et libanaise. Je me souviens d’une ère pré-internet où on essayait d’avoir des nouvelles du Liban en tentant d’écouter de France les radios du pays. Tout cela peut transpercer un jour », repeint la réalisatrice qui parle des ses projets d’écriture ? «Oui j'ai de projets en cours. Je collabore notamment avec Valérie Donzelli sur l’adaptation au cinéma du livre L’Amour et les forêts d’Eric Reinhardt. Je travaille aussi à l’écriture du prochain film de Gilles Lellouche, dans un tout autre registre, l’adaptation d’un roman écossais, et aussi un scénario qui raconte l’effondrement de l’école en tant qu’institution avec Teddy Lussi-Modeste ».