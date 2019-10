Une marche intergénérationnelle à Teghime pour le 76ème anniversaire de la libération de la Corse

Mercredi prochain les 250 élèves de 4ème et 3ème des collèges de Montesoro, Simon Vinciguerra, St Florent, Jeanne d’Arc, Corte Luri et Lucciana se rassembleront au-dessous du col de Teghime à partir de 8h30 pour participer à «A strada di a memoria - Des hommes et des lieux», manifestation organisée par l’ONAC, Office National des Anciens Combattants avec le concours de l'UNSS, Union Nationale du Sport Scolaire.



«Nous nous sommes investis dans l'organisation d’un rallye de la mémoire, d’un trail et d’une marche inter-générationnelle» explique Joëlle Le Mouellic, directrice UNSS pour la Haute-Corse. «Cette année de nouveaux établissements seront présents pour en quelque sorte découvrir l'histoire par le sport».



Ce rallye en effet demandera action et réflexion et partira à la découverte du passé. «L’occasion aussi de profiter d’un paysage naturel et d’apprendre à le respecter» poursuit J.Le Mouellic. «La possibilité pour nos jeunes de vivre l’école autrement et ailleurs, dans la découverte, en travail d’équipe, pour partager et s’enrichir».



Ce rallye se veut donc une aventure participative, bâtie sur des défis et des épreuves collectives , encourageant le travail d’équipe et non la concurrence.



«Les consignes sont claires: on respecte les lieux, on respecte l’ensemble des participants, on participe avec enthousiasme, on aide son équipe et on encourage toutes les équipes. On ne tue pas ! On ne détruit pas. On ne jette pas nos déchets».



Un joli programme autour du devoir de mémoire







A 10h00 départ du Trail avec les élèves des classes montage de Corte, Luri et J.D’arc, à 10h10 marche inter-générationnelle avec ceux de Lucciana et St Florent. Après un pique-nique à 12h30 les ateliers, une demi-douzaine sur la mémoire, l’orientation et la stratégie, le secourisme …, reprendront à 13h30:















Les autres partenaires de cette journée du souvenir



- USS Corsica (association de collectionneurs de matériels et uniformes de la 2ème guerre mondiale)



- Thomas Paudoie, Professeur d’histoire de Corte



- François Tomasi et Stéphane Ponce, guides du Bureau du Nebbiu .



- L’Igesa



- La CdC



- Gendarmerie de Bastia et de Saint-Florent



- Délégation militaire départementale : actifs et réservistes



- 2ème Régiment Etranger de Parachutistes de Calvi : actifs et réservistes



- Cellule d'information et de recrutement des forces Armées : actifs



- Membres des associations des officiers et sous-officiers de l'Armée de l'Air de Corse



- Florent Farge sous-préfet de Calvi



- Le consul du Maroc



- Christian Mendivé, inspecteur d’académie de Haute Corse