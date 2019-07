Une rétention de permis et de nombreuses infractions relevées ce matin lors d'un contrôle de gendarmerie sur l'axe Calvi-Calenzana-Lumio

Les chiffres des accidents mortels sur la Haute-Corse sont malheureusement à la hausse depuis le 1er janvier de cette année, et plus particulièrement sur l'axe Bastia - Calvi.

Aussi, en concertation avec les autorités de l'Etat, le Compagnie de Gendarmerie Calvi - Balagne a décidé de mutiplier les contrôles routiers avec pour objectif prioritaire de mettre un terme à cette hécatombe et de faire baisser ces chiffres qui donnent froid dans le dos.

C'est une évidence et n'ayons pas peur de le dire, , certains automobilistes ont des comportements criminels, au point qu'aujourd'hui il est difficile de prendre la route sans avoir cette peur de l'accident.

Pour certains, tout est permis sur la route et il est impératif que les mentalités changent.

Il y en a ras-le-bol de voir la place que les accidents, graves prennent dans les colonnes des médias, il y en a ras-le-bol de voir des familles anéanties par la perte d'un être cher, il faut que cela cesse, et au plus vite.

Les chiffres du contrôle routier effectué ce matin, entre 7 heures et 11 heures par une dizaine de gendarmes, trois motards (dont un en civil) de la Brigade motorisée de Moltifao sur l'axe Calvi, Calenzana, Lumio montrent l'étendue du travail qui reste à effectuer pour faire changer les mentalités mais aussi et surtout faire comprendre à tous ces délinquants de la route, le danger qu'ils font courir à eux mêmes mais aussi aux autres.

A l'issue ce ces contrôles, le Lieutenant Alain Chupau qui supervisait l'opération dressait un bilan qui reflète bien le comportement de certains:

Un automobiliste qui prenait le bateau avec sa famille s'est fait contrôler en excès de vitesse 40 km/h au dessus de la vitesse autorisée. Résultat, le conducteur s'est vu signifier une rétention du permis. C'est son épouse qui a pris le volant pour poursuivre leur route!

Par ailleurs, une vingtaine d'infractions graves ont été relevées et verbalisées par les forces de l'ordre: 10 pour vitesse excessive, 9 pour utilisation d'un téléphone portable au volant et 1 pour non port de la ceinture.

D'autres ont eu un simple rappel à l'ordre, en espérant que cela leur servent de leçon.

Ces contrôles vont être multipliés tout au long de la saison sur l'axe cité mais aussi ailleurs, et ce, de jour comme de nuit.