Une pétition pour rétablir les langues régionales, dont le Corse, dans les programmes scolaires

"Tous les élèves de France doivent savoir qu'il existe, dans notre pays, quantité d'auteurs qui se sont exprimés et s'expriment encore dans d'autres langues que le français, y compris un prix Nobel de littérature (Frédéric Mistral)", justifie le communiqué. Un avis soutenu par plusieurs figures des arts et lettres, dont deux Corses :

Toni Casalonga, artiste multi-casquettes, et Alain Di Meglio,

Corse, breton, créole, basque... Depuis plusieurs décennies, les langues régionales voient leur usage s'amenuiser, faute d'un désintérêt des jeunes générations. Pour éviter de les voir disparaître totalement, un collectif de l'Hexagone a mis en ligne, début décembre, une pétition demandant le rétablissement des cultures régionales dans les programmes scolaires. C'est donc l'Éducation nationale qui est visée, et son ministre, Pap Ndiaye. Pour le moment, plus de 3500 signatures ont été récoltées, soit autant personnes qui espèrent obtenir de la visibilité, afin de retenir l'attention du gouvernement.professeur à l'Université de Corse. Parmi les autres signataires notables, on note également le chanteur Francis Cabrel.Longuement détaillé, le texte accompagnant la pétition met en avant plusieurs arguments concrets. "On aborde déjà fréquemment des textes d’auteurs traduits de langues étrangères ou de l’Antiquité : il est donc parfaitement possible d’y intégrer les textes dont nous parlons. Des œuvres de qualité qui pourraient dialoguer avec la littérature européenne écrite dans d'autres langues, dont le français." Ou encore des attaques directes : "Les langues régionales elles-mêmes, dont l’enseignement demeure soumis au régime de l’incertitude et de la précarité, malgré les rappels à l’ordre répétés des instances culturelles internationales, se voient dédaignées par les autorités de ce pays."Le lien de la pétition en ligne : https://www.mesopinions.com/petition/art-culture/vraie-place-litteratures-langues-regionales-programmes/193595