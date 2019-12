Un nouvel avis de recherche pour Kevin Vanneste disparu à Bastia le 16 septembre 2018

Au mois d'octobre 2018 Corse Net Infos a été le premier média corse à annoncer la disparition du randonneur de nationalité belge, Kevin Vanneste.Grâce à la persévérance de sa famille, qui sur notre site d'infos avait lancé un appel à témoins pour retrouver le jeune randonneur disparu le 16 septembre dernier, une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte par le parquet d'Ajaccio mais hélas, depuis, aucune trace du jeune homme.Quelques jours avant Noël, son père a adressé un message émouvant à son fils..." Je passe Noël pour la deuxième fois sans toi. Je suis triste mais je ne sombre pas. J'aurais toujours la foi, confiance et la force de continuer à te trouver et, heureusement, je ne suis pas le seul à le faire. Où que tu sois, reste vigilant, prudent, prends soin de toi, cherche de l'aide si tu es en difficulté, prends contact. Je suis, nous sommes là pour toi. Je t'aime.".Et puis, à la veille du réveillon de la Saint-Sylvestre, il toujours via les réseaux sociaux, il il y ce nouvel avis de recherche lancé par ses proches et le Groupe qui s'est constitué depuis sa disparition:Kévin Vanneste disparu à Bastia (Corse)Disparu depuis le 16 septembre 2018.Il s'était rendu sur l’île le 14 septembre 2018 pour entreprendre une randonnée sur le GR20 et il aurait dû achever son périple le 27 septembre, mais depuis le 16, il n’a plus donné signe de vie à sa famille.Son téléphone portable n’a plus été activé depuis le jour de sa disparition et son compte bancaire n’a plus fait l’objet du moindre retrait.Il a été aperçu pour la dernière fois à Bastia.1m85, tatouage poitrine gauche.Contact Gendarmerie BastiaMaman +32 468 40 67 69 WhatsAppJean +33 638 75 15 01