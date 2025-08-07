Un homme tué par arme à feu à Sarrola-Carcopino, un membre de sa famille en garde à vue

Un homme a été tué par arme à feu dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 août à Sarrola-Carcopino. Les faits se sont produits au domicile de la victime, aux alentours de 22h30–23h. Selon les premières constatations communiquées par le parquet d’Ajaccio, l’homme aurait été touché à plusieurs reprises. "Une autopsie doit être pratiquée dans les prochains jours pour établir précisément les circonstances du décès." a precisé Valérie Marchand, vice-procureure de la République à Ajaccio.



L’auteur présumé des tirs, présenté comme un membre de la famille de la victime, a lui-même alerté les forces de l’ordre après les faits et s’est rendu sans difficulté à leur arrivée sur les lieux. Il a été placé en garde à vue dans la foulée.



Une enquête a ete ouverte par le parquet et confiée à la brigade de recherches d'Ajaccio. « Les investigations doivent maintenant permettre de comprendre les circonstances de la commission de ces faits et le mobile de leur auteur », précise encore la magistrate.



Plus d'infos à venir.

