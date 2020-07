Un éboulement de rochers dans la Restonica fait deux blessés

VL le Samedi 18 Juillet 2020 à 10:23

Des rochers se sont éboulés ce samedi 18 juillet dans la vallée de la Restonica, entre le lac de Melu et Capitellu, faisant au moins deux blessés, a annoncé le Sdis 2B.

Selon les premières informations qui ont été transmises aux secours, il y aurait au moins deux victimes mais on ne connait pas la gravité des blessures ni le lieux exact de l'accident qui serait "au niveau du pic rocheux à droite du lac de Capitello" précisent les pompiers.

Le Dragon 2B de la sécurité civile et le groupe montagne des sapeurs-pompiers ont été envoyés sur place.



Plus d'infos a venir

