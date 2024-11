Un an après les crues dévastatrice, Corte panse toujours ses plaies

Depuis ces catastrophes, beaucoup de choses ont déjà été réalisées, comme la pose du pont provisoire de Baliri, l’ouverture de sentiers, et la mise en place d’une navette pour sauver la saison touristique. Et justement, au niveau de cette saison, a-t-on des chiffres sur la fréquentation ?

En préambule, j’insiste sur un point. Nous avons eu une mobilisation générale pour accompagner la commune afin de faire face dans l’urgence aux conséquences de cette catastrophe. S’agissant de la vallée, il a fallu, en quelques mois, organiser, comme nous nous y étions engagés, avec le soutien de l’État et de la Collectivité de Corse, la mobilisation de toutes les ressources nécessaires pour parvenir à organiser une activité touristique dans la vallée. Ce qui a été fait en très peu de temps. Bien évidemment, c’est une saison expérimentale avec l’organisation de la diversification de l’attrait touristique de la vallée, grâce à l’ouverture de plus de 30 km de sentiers et, du côté de la CdC, à la mise en place d’une navette pour un coût de plus de 500 000 euros. Tout cela a permis de bénéficier d’une activité touristique pour la saison. Comme nous l’avions dit au début, il convient d’en tirer un premier bilan, le plus exhaustif possible, sachant que l’on fait appel à plusieurs paramètres. Il y a les paramètres de fréquentation pour lesquels nous récoltons diverses données auprès de l’office de tourisme ou encore du Musée de la Corse, afin d’avoir un comparatif avec 2023. Nous faisons aussi un comparatif avec des éléments que nous avons récoltés auprès de l’Agence du tourisme de la Corse. Il y a également un autre paramètre important : le nombre de nuitées à Corte. La fréquentation et l’activité économique qui en découle ne vont pas nécessairement dans le même sens. Il peut y avoir une fréquentation correcte et un impact économique important dans le sens négatif, et de la même manière, il peut y avoir un peu moins de fréquentation avec un impact économique plus important. Pour tous ces éléments, nous avons mis en place un observatoire des incidences économiques de la catastrophe, en collaboration avec l’Université de Corse. Là aussi, ce sont des mécanismes lourds à gérer, mais qui sont importants pour organiser de la meilleure manière possible la prochaine saison, à court terme, et aussi pour décider, à moyen et long terme, quel sera l’avenir de la vallée par rapport à ces retours que nous avons. Dernier point, sans entrer dans le détail des données dont nous disposons déjà, nous nous sommes aperçus qu’une très grande majorité des visiteurs n’étaient pas au courant de cette catastrophe et donc de l’accessibilité de la vallée. Cela signifie d’abord que nous informerons davantage le public des incidences de ces catastrophes. Il y a donc beaucoup de paramètres à prendre en compte, et encore une fois, ils sont essentiels pour avoir les bonnes indications et prendre les bonnes décisions.



Il y a un chiffre qui circule depuis quelques jours en ville, et il concerne la fréquentation au lac du Melu. On entend qu’il y aurait eu dix fois moins de visiteurs cette année que les années précédentes, soit 10 000. C’est la réalité ?

Pour l’instant, je ne vais pas donner de chiffres. J’attends de croiser tous les indicateurs que nous avons, tout en en attendant d’autres, notamment ceux qui émanent de l’Office de l’Environnement de la Corse, pour confirmer ce que vous dites. Mais il est évident que le nombre de personnes qui se sont rendues aux lacs du Melu et du Capitellu a baissé de manière drastique par rapport aux années précédentes. Comme je le disais précédemment, en dehors de l’aspect quantitatif de la fréquentation, il faut que nous regardions comment cela a été compensé, notamment par la fréquentation des sentiers que nous avons ouverts, et corréler cela à l’impact économique qu’a eu cette baisse indéniable sur l’ensemble de la vallée, dont la visite des lacs constituait le point d’attrait pour les touristes. Les chiffres pris isolément ne constituent pas, pour moi, des indicateurs suffisants pour pouvoir décider de ce que l’on doit faire. Il faut prendre en compte un ensemble de paramètres. En accord avec le président de l’Exécutif de Corse, Gilles Simeoni, nous nous sommes fixés jusqu’à la fin de l’année pour récolter ces éléments, les analyser avec l’ensemble de nos partenaires, et ensuite avoir une réunion de concertation avec les socio-professionnels pour leur dire dans quelle mesure et quels points nous devons améliorer. Je pense, par exemple, aux réservations pour les navettes pour la saison 2025, et savoir quelles seront les premières pistes d’orientations pour le moyen et long terme concernant l’avenir de la vallée.