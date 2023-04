Transidentité en Corse : le long parcours de Jade pour devenir femme

Il faudra attendre la fin de l’été 2021, et l’entrée en études supérieures de ses filles, pour que Jade décide de reprendre le chemin de sa transition. « Elles ont été les premières à qui j’en ai parlé », glisse-t-elle, « Et puis, j’ai décidé d’aller en parler également à mes voisins. Cela m’a demandé du courage. J’ai presque fait une transition sociale. Il y a encore des gens que je connais qui me demandent pourquoi je suis habillée ainsi et quand je leur explique, ils comprennent et me soutiennent ».



C’est sûrement cette faculté à savoir communiquer et à expliquer les raisons de son parcours qui font que ses proches ont été un soutien précieux tout au long de son nouveau parcours jalonné par les suivis psychothérapeutiques, le traitement hormonal et les prévisions opératoires. « J’ai un entourage extraordinaire. Je ne vois pas de malaise autour de moi. Quand je discute avec d’autres personnes transgenres en parcours, je vois les difficultés que peuvent avoir certaines d’entre elles. Moi, les difficultés que je rencontre, elles sont de l’ordre de monsieur et madame tout le monde. Par exemple au niveau de l’administration, ou pour obtenir mon traitement hormonal, qui est vraiment spécifique, car il y a des problèmes de production ou en tous cas d’acheminement des produits jusqu’ici » livre celle qui a choisi de faire toute sa transition en Corse, malgré les difficultés.



Aboutissement de ce parcours au long cours, Jade a commencé à se genrer au féminin et à utiliser ce prénom qu’elle a choisi il y a peu. « J'ai senti mon glissement et c'était hyper émouvant. C'est comme une gestation, une transition. C'est nous qui choisissons le temps, c'est nous qui choisissons quand est-ce qu'on va être prête, même si la nature nous donne aussi son rythme. On a envie que ça aille assez vite, mais en même temps on souhaite que ça n'aille pas trop vite quand même. Un matin, en me réveillant, j'ai senti qu'elle était là », s’émeut-elle en concluant : « C'est une sensation que je souhaite à n'importe qui sur cette Terre. C'est extraordinaire ».