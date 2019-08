"Trail pluvieux, séjour heureux" : le Luciana Atletismu défend les couleurs de la Corse en Haute-Savoie

Trail pluvieux... mais séjour heureux !!



Pour ses 10 ans, Lucciana Atletismu a organisé son voyage club en Haute-Savoie pour participer à la 11ème édition du Trail du Tour des Fiz



Plus d'une soixantaine d'Arancine et d'Arancini étaient répartis sur les différentes épreuves.



Pierre-Ange, Martine, Sophie Macé, Jeremy, Marylène, Dominique et Marie-Ange ont participé à la marche.



Parmi les 450 participants sur la course de 15km, Sylcia a terminé 341è en 2h32 ; Valérie Acquaviva 340è en 2h34, Marie-Paule Mateos 384è en 2h45, Léa Giudicelli et Hélène Gaspari 392 et 393è en 2h48, Nicolas Giudicelli 399è en 2h51, Paulu Andria Colli a dû prendre la sage décision de s’arrêter suite à un problème physique.







Sur le Tour des 5 Refuges, Jean Michel Camuglio Miniconi accompagné de Yann Pennanguer-Bernardini ont terminé 127 et 128è en 5h20, Eric Tramini 134è en 5h25 ; Agnès Guidoni 253è et 1ère V2 en 6h01, Xelot Veronique291è en 6h17, Derek Collin 326ème 6h29, arrivée groupée à la 352è place pour Laurent Pantalacci, André Careddu, Jean Pierre Acquaviva, Isabelle Carlotti, Olivier Belmudes, Loïc Pariss, Gaspari Ange Philippe et Frederic Lebon en 6h37 suivi par Andrée Pennanguer 362è en 6h38, le couple Pascale Bournazel et Hervé Gélébart arrive 464 et 465è en 7h18, Nathalie Cesari 492è en 7h42, Laetitia Pinasco et Nathalie Flory arrivent 511 et 512è en 8h ; Sophie Ceccarelli, Marie Dominique Palmari, Patricia Belmudes et Isabelle Tramini terminent 523è en 8h11, Gisèle Olivier-Dubosquelle et Isabelle Olivier n'ont malheureusement pu passer la barrière horaire.







Sur le Tour des 8 refuges, Fx Adrien a conclu sa course 17è en 9h33, suivi par Joël Giorgetti 26è en 9h57, bravo à Julie Marini du Running Club Furiani Aglianiqui termine 77è et 2è sénior en 11h10, les 3 mousquetaires Ariel Riso, Pierre Magny et Jean-Laurent Zattara arrivent 97è en 11h42, suivi par le binôme François Mangini et Joseph Sauli 237è en 14h18.



Malheureusement Manu Traina, So Phie et Stéphanie Demasi n'ont pu passer la barrière horaire du 30è km.







Sans oublier également les assistants, Regine Mattei, Vannina Orsini, Marie MyDeco Teri Traina Alonso et Robert.







La grisaille du dimanche s'est vite dissipée et les Arancine et Arancini ont pu profiter d'activités variées dans le panorama somptueux de Chamonix dans une ambiance des plus chaleureuses.



Un Grand Merci aux personnels de la Résidence Le Fontenay pour leur accueil, leur disponibilité et leur gentillesse.



Après quelques jours de repos, place aux préparatifs pour la dernière édition de notre duathlon et 10km de Lucciana qui se déroulera le dimanche 29 septembre à Ville de Lucciana.