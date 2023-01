Trafic de drogue à Ajaccio : plus de 100 000 € de drogues saisis par la police

Mercredi 4 janvier aux alentours 14 heures, lors d'un contrôle de routine, Chemin de Candia dans le rond-point de la résidence A Seta, les policiers du commissariat d'Ajaccio ont interpellé un individu au guidon d’un deux roues de type T MAX qui cherchait à les éviter.



Lors de la fouille de son scooter, l'homme, âgé d’une trentaine d’années, a cherché à se débarrasser d’une emballage kraft qu’il a jeté dans le maquis et il a tenté de prendre la fuite. Les force de l'ordre ont retrouvé l’emballage jeté qui contenait pas moins de 10 olives de produits stupéfiants identifiés par la suite comme étant de la cocaïne. A côté du scooter les enquêteurs ont également retrouvées 14 olives contenant le même produit.



La perquisition effectuée peu de temps après au domicile di motard, à Sarrola-Carcopino, ont permis d’appréhender plus de 6 kilogrammes de résine de cannabis et presque 20 000 euros en liquide. La pesée de la cocaïne a établi qu’il détenait 565 grammes de résine et cocaïne pour une valeur totale estimée de produits stupéfiants à la revente de presque 100 000 euros.



L’individu, inconnu des services jusqu’à présent, sera présenté à l’issue de sa garde à vue ce jour devant e juge des libertés et de la détention afin d’être incarcéré et pour être jugé en comparution immédiate mardi prochain.



Une mobilisation constante

"Ces quantités très importantes de produits stupéfiants saisis, hors normes pour le pays ajaccien, et la valeur des produits saisis à la revente, démontre la nécessité de continuer à intensifier la lutte contre les trafics de stupéfiants en Corse-du-Sud." indique dans un communiqué diffusé ce 7 janvier le procureur de la République d'Ajaccio Nicolas Septe qui se félicite pour "l’excellent travail d’enquête menée par les services de l’unité spécialisée contre les stupéfiants du commissariat d’Ajaccio puis des services de la DTPJ d’Ajaccio qui reprenaient le suivi de cette affaire."



"Une des priorités de politique pénale du parquet d’Ajaccio restera cette année encore celle de lutter avec force contre la prolifération des stupéfiants en Corse-du-Sud, ajoute Nicolas Septe , cette nouvelle interpellation démontrant la mobilisation massive et constante des services de la police judiciaire pour endiguer les trafics juteux que génère la vente de drogues notamment auprès des plus jeunes."