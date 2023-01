Tony Gonzalez : des pronostics 5 fois gagnants pour les lecteurs de CNI

"Je suis heureux d'avoir fait vivre une journée de rêve aux lecteurs et aux lectrices de Corse Net Infos en ce lundi 23 janvier. En effet, j'ai indiqué le Tiercé dans l'ordre en six chevaux soit un rapport de 314 euros 40 pour une mise de 20 euros ainsi que le Quarté dans l'ordre en sept chevaux soit un rapport de 1778 euros 27 et également le Quinté+ dans le désordre en sept chevaux soit un rapport de 255 euros 20.J'avais précisé avoir deux bonnes "cartouches" en ce qui concernait ma rubrique jeu simple et le succès a encore été au rendez-vous.Mon coup de cœur (Jeux d'Action) s'impose de fort belle manière et mon coup de poker (Iron d'Espoir) a également franchi le poteau en vainqueur.Ma joie est immense et je suis heureux de partager mes connaissances ainsi que mes informations avec vous.À demain pour d'autres victoires."