Tony Gonzalez, 17 fois champion de France des pronostiqueurs, bientôt sur CNI

Enfant, son rêve était de devenir jockey.

Malheureusement un jour, un accident, survenu en piste, a mis un terme à ce beau rêve.

Mais ce n'est pas pour autant que sa passion pour les chevaux l'a abandonnée.

Bien au contraire.

Pendant la longue période de convalescence qui a suivi l'accident, Tony Gonzalez s'est passionné encore plus pour les courses hippiques auxquelles il se destinait.

Non plus comme jockey, mais comme pronostiqueur hippique.





"Le bonheur pour moi est d'être sur un hippodrome et de partager ma passion avec les amoureux des courses hippiques, mais également de faire connaître ce sport aux novices" raconte celui qui a eu le bonheur d'être sacré 17 fois champion de France des journalistes en tant que pronostiqueur hippique - de 2004 à 2008 en tant qu'amateur et de 2009 à 2020 comme professionnel.





Aujourd'hui après un drame familial qui l'a éloigné pendant plusieurs mois de "sa grande passion", il revient dans sa spécialité de prédilection pour reprendre le cours de son palmarès.

Corse Net Infos, sensible à son appel, a décidé de l'aider à se relancer.





Tony Gonzalez interviendra quotidiennement dès la fin de cette semaine, pour permettre aux turfistes, qui sont aussi nos lecteurs d'avoir le même bonheur qu'il a procuré à tous ceux qui lui font confiance depuis toutes ces années et parmi lesquels il y a ce fidèle de Tony Gonzalez qui, pour une mise de 19 euros à un quarté, a remporté la bagatelle de 200 000 euros !



Avec le prix de Cornulier, qui se dispute le 22 janvier, puis le prix d'Amérique, prévu le 29, Tony Gonzalez voudra démontrer à tous les amateurs de courses hippiques de Corse que ses capacités d'analyse sont toujours aussi aiguisées.