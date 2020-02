Tocc'à voi. “C à vous”, le racisme anti-corse existe !

Jean-François Pieri le Dimanche 16 Février 2020 à 13:47

L'émission du 15 février dernier “C à vous” sur France a été consacrée en partie à la mésaventure de Benjamin Griveaux. Deux femmes, journalistes de Médiapart, ont expliqué avoir rencontré Piotr Pavlenki qui leur proposait le fameux sextape qui a conduit Griveaux à se retirer de la campagne municipale de Paris. Elles ont refusé de divulguer cette information car il s’agissait d’actes de la vie privée entre adultes consentants.

Alors Christian Barbier, qui participait à l’émission, a réagi en demandant pourquoi Médiapart avait divulgué la relation entre Hollande et Julie Gayet qui concernait aussi la vie privée de deux adultes consentants. La réponse a été qu’il y avait une différence importante car dans le cas de Hollande il s’agissait de la sécurité du président de la république qui était engagée car dans l’immeuble elles avaient constaté la présence de locataires corses! Auraient-elles fait la même réponse si elles avaient constaté la présence dans l’immeuble de locataires juifs ou arabes ou noirs! Vous imaginez le tollé sur le plateau de télévision si elles avaient dit: ‘la sécurité du président était engagée à cause de la présence de juifs dans l’immeuble? Ou la présence d’arabes dans cet immeuble engageait la sécurité du Président de la République ? Mais quand il s’agit de Corses on peut se permettre tous les propos racistes sans la moindre réaction des participants à l’émission.

