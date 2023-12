Théo Giudicelli "roi" de la Spassighjata bastiaccia

Charles Monti le Samedi 9 Décembre 2023 à 20:23

Et une, et deux et trois ! Théo Giudicelli vainqueur en 2019 et en 2022 a récidivé ce samedi en fin de soirée sur les 9 et quelques kilomètres de la Spassighjata bastiaccia qui a encore rassemblé en fin de soirée un millier de concurrents sur la place du marché de Bastia, point de départ et d'arrivée de l'une des courses les plus populaires de Corse.