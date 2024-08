Sur le territoire du Grand Bastia : "toujours plus des déchets sont valorisés"

Si les flux de cartons et d'emballage constituent une part importante des déchets confiés au SYVADEC – ce service public qui assure le traitement et la valorisation des déchets ménagers de l'ensemble de la Corse – à l'issue de la collecte, les biodéchets se sont eux aussi fait une coquette place dans les conteneurs alloués. Et pour cause, au sein de la Communauté d'Agglomération, leur collecte a bondi de 35 % au premier semestre 2024 par rapport à 2023, avec 261 tonnes collectées. Et ce, grâce à l'obligation de leur collecte entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2024 et à l'investissement des services compétents. "Nous avons travaillé sur le déploiement de logettes. Il s'agit de coffres de conteneurs pour les biodéchets. Nous distribuons aussi aux restaurateurs des sacs spécifiques pour les récupérer. Et lorsqu'ils sont à cours, ils peuvent se réapprovisionner auprès des services de la mairie", souligne quant à lui Jean-Charles Leonardi, vice -président au poste d'élu chargé des déchets à la communauté d'agglomération de Bastia.



Ce résultat encourageant est aussi le fruit d'une véritable campagne de sensibilisation, opérée par la CAB depuis plusieurs années. Pour ce faire, le service de collecte des déchets a notamment fait appel à certains employés. Ces derniers, nommés "ambassadeurs du tri" vont à la rencontre des restaurateurs, des commerçants, interviennent dans les écoles à la demande des communes ou dans les organisations de nettoyages de plages pour montrer la marche à suivre. "C'est important d'aller expliquer les enjeux aux habitants, qui ne se sentent pas toujours concernés par l'importance de la gestion des déchets", souligne Jean-Charles Leonardi.