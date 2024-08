Serriera : une voiture fait une chute de plusieurs dizaines de mètres dans les Calanche. Deux morts

La rédaction le Samedi 17 Août 2024 à 13:39

Un grave accident de la circulation s'est produit ce samedi en début d'après-midi sur le territoire de la, commune de Serriera : un véhicule qui circulait sur la route qui surplombe la mer a effectué une chute de plusieurs dizaines de mètres en contrebas. D'importants moyens ont immédiatement été mobilisés pour porter secours aux occupants de la voiture : hélicoptères de la Sécurité civile et de la gendarmerie, plongeurs, pompiers etc, mais il était trop tard pour eux. On déplore deux victimes pour le moment.