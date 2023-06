Secours en montagne : En Corse, les interventions du PGHM en hausse de 35% par rapport à 2022

- Comment se structure le PGHM en Corse aujourd’hui ?

- Aujourd’hui, le PGHM est structuré avec une base principale, le commandement, la prise des alertes, ainsi que la régulation et la coordination des opérations à Ajaccio. À Corte, nous avons un détachement avec lequel nous interagissons et que nous déclenchons d’un côté ou de l’autre du massif en fonction du lieu de l’intervention, de la météorologie, de la disponibilité des hélicoptères, des décisions médicales et de ce qui prime pour la victime, ainsi que des besoins de renforts. Pour le secours en montagne, une équipe est donc prépositionnée à Ajaccio, et une sur Corte. Durant trois mois et demi l’été, nous avons deux équipes à Ajaccio, une équipe à Corte, et une équipe à Borgo, ce qui nous permet d’être efficaces. Dans le fonctionnement précis, à l’année nous avons une équipe de première alerte à Ajaccio qui fonctionne en alternance une semaine sur deux avec le Groupe de montagne des Sapeurs-Pompiers (GMSP) pour le secours en montagne. L’autre semaine, nous nous occupons de tout le volet prévention, sécurité, judiciaire, et du contrôle des socioprofessionnels qui font partie du reste des missions gendarmerie. Par contre, sur des secours en montagne bien particuliers qui peuvent donner lieu à une poursuite judiciaire, nous intervenons tout de même en tant qu’officiers de police judiciaire pour le traitement de l’enquête.



- Combien d’interventions de secours réalisez-vous chaque année en Corse ?

- Nous sommes environ à 260 missions de secours par an en Corse. Celles-ci sont réparties de manière à peu près équivalente entre la Corse-du-Sud et la Haute-Corse. Entre 70 et 80% de ces missions de secours s’effectuent en période estivale, où, sur quatre mois, nous avons vraiment une augmentation de l’activité et des journées pouvant aller jusqu’à 10 secours.



- Quels sont les effectifs du PGHM en Corse ?

- Le PGHM en Corse c’est 15 spécialistes, mais 18 effectifs au total, car il y a trois jeunes gendarmes adjoints volontaires qui pratiquent des activités de montagne, mais qui sont là d’abord pour le fonctionnement administratif de l’unité.



- Quels sont le profil et les compétences des spécialistes ?

- Pour rentrer en PGHM il faut déjà être gendarme au moins sous-officier, et avoir passé les premiers stages montagne, dont le cursus total fait 43 semaines de formation qui s’étalent sur plusieurs années. Dans ces stages, il y a le certificat élémentaire montagne qui se déroule sur deux semaines été et deux semaines hiver, puis le Diplôme de Qualification Tactique Montagne (DQTM) qui est de six semaines été, cinq semaines hiver, et trois semaines à l’automne. Ce sont les premiers diplômes que l’on passe avant d’accéder à la spécialité. Derrière, on peut passer les tests de la spécialité qui s’étendent sur une partie hivernale sur trois jours et une partie estivale sur quinze jours. Ensuite, il y a encore une formation qui est étalée sur deux ans, mais avec une affectation dans un premier PGHM qui ne peut pas être la Corse. Après le personnel est breveté spécialiste montagne et il est alors compétent dans les différents domaines dans lesquels il va devoir intervenir : en police judiciaire, en canyoning, en alpinisme, en alpinisme hivernal, en ski, en manips de secours et en secourisme. C’est le package minimum pour être spécialiste montagne en PGHM. Puis le secouriste continuera sa formation et ensuite seulement il pourra postuler au PGHM de Corse.



- Pourquoi cette différenciation ? Quelles sont les spécificités du PGHM de Corse ?

- D’abord un effectif restreint qui fait que nous avons vraiment besoin d’un haut niveau de compétences tout de suite, d’une vraie polyvalence, et d’une vraie complémentarité entre les secouristes. Cela demande une grosse expérience pour être le plus efficace. La deuxième raison, c’est que dans son premier temps de carrière en spécialité, le gendarme va devoir se spécialiser dans tous ces domaines, va avoir beaucoup de semaines de formation, et devra continuer à parfaire son expérience en montagne. Et donc, pour cela, il aura besoin d’un massif plus varié, où il aura plus facilement accès aux stages et aux formations sur le continent qu’ici où il y a des années sans hiver où on ne peut pas découvrir comment gérer une avalanche, un secours avec des hypothermies ou des complications graves. Nous avons donc cette exigence, comme cela est le cas au PGHM de la Réunion. Il n’est pas possible d’y aller trop tôt dans sa carrière, car il faut ce temps d’expérience.



- Quelles sont les interventions qui vous occupent le plus ?

- C’est principalement du secours en randonnée. Cela va de la personne qui s’est fracturé la cheville sur le chemin par une mauvaise glissade, à la personne qui a basculé dans le vide. 15-20% de nos interventions portent sur le canyoning. Et ensuite, on va avoir un peu de tout comme du parapente, du ski de randonnée, de l’alpinisme, du canoë, du trail et encore diverses choses. Après, il n’y a pas deux secours pareils sur la méthode d’intervention.



- Vous connaissez une recrudescence d’interventions de secours ces derniers temps. Selon vous à quoi est-ce lié ?

- Tout à fait, ces dernières semaines on voit qu’il y a une augmentation d’environ 35% de secours en plus par rapport à l’année dernière qui était une année avec un nombre d’interventions déjà élevé. Actuellement, nous avons certaines journées qui sont équivalentes à ce que l’on fait habituellement en pleine saison estivale. Les raisons sont difficiles à évaluer. Je pense qu’il y a un gros développement des activités de montagne que ce soit le trail, la randonnée, le canyoning ou tous les sports de nature qui sont en plein essor. Après, je pense que c’est aussi lié à la météo. On parle souvent d’imprudence, mais la plupart du temps ce ne sont pas des casse-cous que l’on retrouve en pleine montagne, mais des personnes qui ont une méconnaissance du milieu. On va par exemple avoir des gens qui vont aller en randonnée en haute montagne, comme sur le Monte Cinto, mais qui le font comme ils iraient sur le sentier des douaniers à Ajaccio. Or, là-bas on se retrouve avec tous les problèmes liés à l’altitude, avec des conditions météo très changeantes, ou de grosses quantités de neige face auxquelles ils ne sont pas prêts. Tout cela cumulé induit plus de secours. Mais je pense surtout que c’est lié au fait que plus de monde se promène en montagne et plus tôt cette année.