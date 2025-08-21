CorseNetInfos
Sainte-Lucie de Porto-Vecchio : un accident de la route fait cinq blessés


MP le Jeudi 21 Août 2025 à 20:48

Un accident impliquant deux véhicules s’est produit ce jeudi un peu après 19h sur la route de la Testa, à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio.
Dix sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place avec deux ambulances, un véhicule de désincarcération et un véhicule de commandement.
Le bilan provisoire fait état de six personnes impliquées, dont cinq blessées.
La circulation est fortement perturbée dans le secteur. Le SIS 2A conseille d’éviter la zone.



(Photo : Archives Michel Luccioni)
(Photo : Archives Michel Luccioni)




