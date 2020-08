STC de l'ONF : "Non à la recentralisation de la gestion des personnels de droits privés"

Le STC ONF n'acceptera pas que de telles méthodes soient utilisées en Direction Territoriale de Corse à l’encontre de quiconque, en conduisant les personnels à une détresse au travail totalement insupportable, et dont chacun devra assumer la responsabilité d’une éventuelle dégradation de leur état de santé.

Le STC ONF exige le retrait immédiat de cette réforme, qui traite les personnels encore en activité avec mépris et comme une quantité négligeable. Ils ne sont pas des « ETP », ou une « masse salariale » ou encore un « matricule » dans un organigramme, mais bien des personnels investis au service de l’établissement et des salariés.

Si la Direction Générale persiste à appliquer en Direction Territoriale de Corse ce projet funeste qui s’inscrit dans une stratégie globale de destruction de l’emploi au sein de notre établissement, le STC ONF assumera son rôle de défense des personnels et de l’intérêt majeur des forêts corses.

À la veille de leurs congés et il y a à peine quelques jours, les personnels administratifs en charge de cette gestion ont été informés au détour d’une réunion téléphonique de cette décision.Comme au plus beau des temps des colonies, ces nouvelles modalités ne concerneraient que la Corse et les Départements d’Outre-mer. Une orientation soudaine de la Direction Générale, jamais présentée aux personnels, ni aux organisations syndicales par le Directeur Territorial dans les instances représentatives.Sur la forme, notre organisation syndicale dénonce l’attitude désinvolte et irrespectueuse du Directeur Territorial ainsi que du responsable hiérarchique du service concerné qui ne pouvaient ignorer ce projet. Un Directeur Territorial et un responsable de service, absents de cette réunion téléphonique, laissant ainsi les personnels être informés par d’autres du démantèlement envisagé en catimini. Un Directeur Territorial, qui malgré une contestation interne grandissante, n’a pas daigné engager le moindre dialogue avec notre organisation syndicale et les personnels concernés. Confirmant ainsi ses carences en communication, une attitude méprisante et une absence totale d’investissement depuis son arrivée en septembre 2019.Cette manière de procéder, totalement détestable et inédite au sein de notre établissement a provoqué un véritable choc émotionnel et traumatique auprès des personnels, dont on peut imaginer les conséquences psychologiques.D’une part, la mise en œuvre de cette réforme relègue les personnels administratifs de la Direction Territoriale de Corse au rang de simples « boîtes aux lettres ».D’autre part, cela ne serait pas sans conséquence dans la gestion au plus près des besoins du personnel de droit privé.Un projet qui semble s’assimiler à un plan social déguisé, en vidant de sa substance notre établissement, afin d’envisager par anticipation des suppressions de postes dans l’avenir.Des emplois dont le maintien est important, car ils pourraient bénéficier à l’embauche de jeunes corses au cours des prochaines années. Cela ressemble à une technique managériale utilisée dans les entreprises peu soucieuses de leurs salariés, avec pour objectif de provoquer un départ anticipé. Ces personnels victimes d’une mise à l’écart de fait, effectuant leurs missions avec compétences et dévouement depuis des décennies, sont d’origine insulaire et en fin de carrière.