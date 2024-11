SC Bastia : Rachid Mekhloufi n'est plus

Charles Monti le Vendredi 8 Novembre 2024 à 22:13

Il fut certes un "Vert" de légende, mais il a, aussi, porté les couleurs du Sporting club de Bastia à l'époque où Lucien Jasseron en était l'entraîneur. Mais Rachid Mekhloufi qui s'est éteint à 88 ans, a été pendant deux saisons l'entraîneur des bleus, une période durant laquelle il a décelé les qualités de nombreux jeunes footballeurs du club qu'il n'a jamais hésité à faire évoluer au plus haut niveau, celui de la feue première division. Sur ce document, que nous avons conservé pieusement dans nos archives, il est accroupi entre Jean-Claude Blanchard et Jo Blezziri. Mais, sur ce même document, on peut reconnaître aussi nombre de ceux qui ont fait la légende du Sporting. Mais aussi des grands noms du football national et international.