Rugby : Les Ponettes de nouveau victorieuse

Les dimanches se suivent et se ressemblent pour les Ponettes dans le championnat Territorial à X de la Ligue Sud. Ce week-end, en déplacement en Provence pour affronter l’entente Cadenaux-SMUC, les joueuses bastiaises ont une fois de plus affirmé leur domination.



Elles ont décroché leur troisième victoire consécutive avec un score sans appel de 53 à 5, scellant déjà leur succès dès la mi-temps avec une avance confortable de 36 à 0.

Outre cette large victoire, les Ponettes ont également empoché le point de bonus offensif, grâce à une performance collective impressionnante : neuf essais inscrits et quatre transformations réussies. La brillante Séraphine Pedie s’est particulièrement illustrée en franchissant la ligne d’en-but à quatre reprises, portant son total personnel à 10 essaisdepuis le début de la saison.



Avec ce nouveau succès, les Ponettes confirment leur statut de leader en tête de la Poule 2, totalisant 14 points et creusant un écart de quatre unités sur leur poursuivant direct, Draguignan. Une entame de saison parfaite qui laisse entrevoir de belles promesses pour la suite du championnat.