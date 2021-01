Rubgy - Au ras de la mêlée corse

La santé des licenciés insulaires est une priorité pour la Ligue Corse de Rugby et pour son président Jean Simon Savelli. C'est pour cette raison que, depuis le mois de septembre dernier, la LCR a décidé de proposer une sécurité supplémentaire à la pratique de la discipline pour ses adhérents, en développant un partenariat avec Miloé.





Miloé est une fiche de santé, accessible, via le scan de la carte-santé ou grâce au sans contact, qui renseigne les informations essentielles d'un licencié en cas de besoin tels que, allergies, pathologies, traitements, traumatismes, personnes à contacter.... Les médecins et les services de secours n'ont ainsi qu'à scanner la carte Miloé pour accéder aux données médicales afin de garantir une prise en charge la plus rapide et la plus efficace possible. Il s'agit là pour la Ligue Corse de Rugby d'une démarche d'accompagnement primordiale afin d'assurer une pratique du rugby en toute sécurité au sein de ses clubs.





Cette garantie supplémentaire vient renforcer la démarche entamée depuis plusieurs années par le président Savelli et son comité directeur visant à assurer le développement de la discipline sur l'île, tout en l'inscrivant de manière significative dans la société insulaire. C'était, cet après-midi, au tour des joueurs du CRAB XV de recevoir leurs nouvelles cartes santé, sur le terrain du stade de Lumio, en présence de Vanessa Bianconi, créatrice du projet Miloé, du président de l'instance régionale Jean-Simon Savelli et du secrétaire général Fabrice Orsini.