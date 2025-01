Roller Derby : le club dastiacciu des Châtaignes s’arrache à Montpellier

C’est dans un format inédit, nouveau règlement oblige, que les matchs de cette 1ère étape (sur 2) du championnat étaient disputés à Montpellier, un format raccourci avec deux mi-temps de 15 mn contre 2 X 30 mn habituellement. Sur place 8 équipes et non des moindres ! Une première étape bien loin d’être un gâteau moelleux pour nos Châtaignes corses. Mais, quand on connait le caractère des Maria Caillasse, Capucine, Polly Rocket et autre Bambi Stouri, tout est possible. Et nos rolleuses se défonçaient dans le premier match du samedi après-midi au complexe A. Batteux, scorant contre les B-bones de Nîmes, pourtant favorites, 104 à 51. Dans la foulée, quelques heures plus tard, elles dominaient les Ultrack’Canons de Nice 48 – 89.



Dimanche matin, ce sont les ultra-favorites du championnat qui se dressaient devant leurs rollers : Les Amazones d'Aix-en-Provence. Après une première mi-temps compliquée où les Aixoises enfilaient les calissons comme des perles, nos Châtaignes se rebiffaient. «Nous avons repris du poil de la bête en seconde mi-temps en les mettant en difficulté et en les empêchant d'alourdir le score » raconte MP Samani. Score final 139-32.



Au sortir de cette 1ère étape, Marie-Pierre Samani a le sourire aux lèvres : « Le bilan est très positif car les objectifs ont été atteints. Il fallait gagner les deux matchs du samedi pour prétendre à la seconde place de la poule, derrière les Amazones d'Aix-en-Provence, intouchables. Nous finissons 2e de notre poule derrière elles. C'est peut-être pour nous l'occasion d'en finir avec le syndrome de l'imposteur et de se rendre compte que malgré l'isolement dû à notre insularité, nous ne sommes pas en reste face aux autres équipes ».



Dans l'autre poule ce sont les Block Buster de Montpellier qui terminaient en tête devant les Mars Invaders de Marseille. « Lors de la deuxième étape fin mars nous affronterons donc les Marseillaises dans un lieu à déterminer. L’adversaire de notre second match sera alors en fonction des autres résultats de la journée ».