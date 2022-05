" Requiem pour The Dreams" : Quand l’espion britannique Bill fait escale à Bastia et dans le Cap Corse

Ce quatrième roman*, paru aux Éditions Sydney Laurent comme les 3 autres, apparaît comme plus personnel que les trois premiers. Dans cette aventure le héros, l’espion britannique Bill, côtoie un musicien célèbre, reflet de la vie à laquelle aspirait Jean-Philippe Serpi. Points communs avec les autres romans : humour, action, rebondissements, suspens.Bill doit mettre la main sur un ancien espion français livrant ses ex-coéquipiers à des organisations peu scrupuleuses. Pour cela notre spécialiste du MI6 est tout d’abord envoyé en Roumanie. Ses chefs lui confient ensuite la surveillance de son groupe de musiciens préférés, un septuor français, The Dreams, lors de sa tournée anglaise. Il s’immisce ainsi dans la peau de l’attaché de presse.La course-poursuite effrénée va conduire l’agent 053, alias Bill, du Royaume-Uni jusqu’en Corse, afin de neutraliser celui qui constitue une menace et qui détient les fiches d’identification de tous les espions connus. Cette incursion en Corse permet à l’auteur d’adresser de jolis clins d’œil à ses amis insulaires.CNI a retrouvé l’auteur au village de Furiani où il fait séjourner Bill, près de la tour paoline … of corse !*Disponible chez l'éditeur, les plateformes habituelles (FNAC…) et lors de séances de dédicaces à venir.