Réforme du bac : les épreuves maintenues à Ajaccio malgré beaucoup de professeurs grévistes

Une ambiance studieuse régnait ce matin au lycée Fesch d’Ajaccio. Les 5 classes de première qui expérimentaient les toutes nouvelles E3C ont pu plancher sur leurs épreuves d’histoire-géographie.

Pourtant il a bien failli en être autrement.

Dès 9 h ce matin, une pétition contre la réforme du bac et les épreuves continues circulait dans les couloirs. 70 % des élèves l’avait signé. Pourtant, chacun a regagné sa classe d’examen. Sur les 16 professeurs appelés à surveiller les épreuves tant controversées de la réforme Blanquer, 8 faisaient grève. Même si le contrôle commun a été maintenu, les représentants élus du personnels enseignants estiment avoir obtenu une victoire.



''Même si les élèves ont rejoint leurs classes, notre action est réussie - assure Michel Beretti, délégué syndical SNALC. - De plus, la preuve est faite que nous n’empêchons pas les élèves à participer aux épreuves comme cela a pu être dit. Ils ont leur libre arbitre. Nous, ce que nous voulons c’est dénoncer un certain nombre de dysfonctionnement qui font que l’éducation nationale est proche de l’explosion.’’