Rapport l'autorité de la concurrence : Per l'Avvene dépose une motion à l’Assemblée de Corse

Pour Jean-Martin Mondolini, l’avis de l’autorité de la concurrence confirme un niveau élevé de concentration des marchés étudiés, jugés captifs, et émet une douzaine de recommandations visant à faire évoluer favorablement la situation, après analyse de 4 secteurs clefs : la desserte maritime de la Corse, la distribution des carburants, la distribution alimentaire, et la gestion des déchets ménagers.





« En ces temps inédits de crise sanitaire et de difficultés économiques et sociales, il serait incohérent, de passer sous silence un tel rapport » explique le président de Per l’Avvene.

«Le groupe a donc déposé une motion (voir ci-joint) pour qu’à l’occasion de la session des 26 et 27 novembre, l’Assemblée de Corse se positionne sur les constats et recommandations et en valide ou non, tout ou partie de leur mise en œuvre.

Notre mouvement espère que l’Exécutif n’abusera pas de la majorité absolue qu’il a à sa disposition pour renvoyer cette motion qui se veut une proposition de débat constructif autour de la restructuration de notre modèle économique ».