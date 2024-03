Ramadan en Corse : La communauté musulmane est entrée dans le "mois sacré"

Le ramadan a débuté dimanche 10 mars au soir et se poursuit jusqu’au mardi 9 avril. Il correspond au neuvième mois du calendrier hégirien. Il est, pour les musulmans, le « mois saint par excellence », composé du jeûne (ou saoum) et de Laylat al-Qadr (la nuit du Destin). Le jeûne du ramadan constitue d'ailleurs l’un des cinq piliers de l’islam. Au cours de cette période, les musulmans — les adultes en bonne santé et les enfants ayant atteint la puberté, selon les courants de l’islam — ne doivent ni boire, ni manger, ni avoir de rapport sexuel de l’aube au coucher du soleil. Le ramadan est aussi considéré comme le « mois de la charité », car, lorsqu’il s’achève, le fidèle doit s’acquitter d’une aumône, la zakât al-fitr (aumône de la rupture). En Corse, il est suivi par la plus grande majorité des musulmans.



42 000 vivent dans l’île

Le chiffre date de 2016. Aucun recensement n’a été effectué depuis. Cette année-là, on comptait environ 42 000 musulmans vivants sur l’île, selon une estimation de la Préfecture de Corse. Pourtant, ce chiffre est difficile à obtenir et à confirmer tant l'appartenance religieuse n'est pas une variable statistique et parce que les musulmans sont majoritairement de nationalité française. En tout état de cause, l'Islam est la deuxième religion de Corse et 80 % des fidèles sont d'origine marocaine alors que les 20% restants viennent de Tunisie ou d’Algérie. Si le phénomène est rare, on recense également des Corses d'origine qui se sont convertis à l'Islam.