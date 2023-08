Projet de carrière de Fozzano : après le recours introduit par le prometteur, les inquiétudes refont surface

Un projet « funeste » et « insensé ». Près de deux ans après une première manche remportée contre l’exploitation d’une carrière d’extraction de roches massives de granit par une société privée au lieu-dit Trapinellu, situé sur les communes de Fozzano et de Loreto-di-Tallano, les mots et la détermination restent les mêmes. Prévu pour s’étendre sur 7 hectares sur une colline à flanc de coteau qui domine Sainte Lucie de Tallano, ce projet avait provoqué une levée de boucliers des habitants de la micro-région, avant d’être enterré par un arrêté du préfet de Corse.« Nous avions à l’époque lancé un collectif qui s’appelait Forza Tallà qui s'était astreint à expliquer à la population les dangers, risques et périls que faisait courir cette carrière située dans un site agro-pastoral en basse vallée du Rizzanese », rappelle Jean-Paul Panzani, président de l’association Alta Rocca Viva en reprenant : « Nous avions expliqué qu’il y avait des risques environnementaux et sanitaires importants en s’appuyant sur une étude précise faite par un expert qui expliquait qu’avec les vents et le couloir du Rizzanese les particules allaient toucher les villages, notamment Sainte Lucie de Tallano, et pouvaient avoir des répercussions importantes sur l’état de santé des populations ».Il ajoute par ailleurs qu’une étude économique « avait démontré que ce projet n’était pas utile et insensé car il existe déjà deux carrières de concurrents », et qu’un « risque patrimonial très important » avait également été pointé. « Sainte Lucie de Tallano, qui se situe à même pas un kilomètre à vol d’oiseau de la carrière, compte des sites emblématiques comme l’église romane Saint Jean, classée monument historique, mais aussi le couvent Saint François qui est un site classé. L’Architecte des Bâtiments de France s’était donc prononcé contre cette carrière », note-t-il. « De plus, il faut savoir que la carrière projetée visait uniquement l’extraction. Ensuite, il fallait que des camions transportent les roches extraites pour les concasser sur un autre lieu du côté de Propriano et il y existait donc aussi des risques de sécurité routière avec le trafic de camions », ajoute-t-il encore.Soutenus dans leur combat par des associations dont U Levante, les habitants opposés à la carrière avaient également pu compter sur les avis défavorables émis par le conseil des sites et la Collectivité de Corse. En outre, une enquête publique préalable à la mise en œuvre du projet avait donné lieu à près de 1000 réponses. « Plus de 87% des répondants s’étaient prononcés contre avec des arguments précis », détaille Jean-Paul Panzani en notant que les mairies d’Altagène, Sainte Lucie de Tallano, Fozzano, et Zoza avaient également marqué leur opposition.