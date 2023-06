Processus de Beauvau : Une quatrième réunion qui, pour Gilles Simeoni, a « remis une perspective sérieuse »

Une perspective sérieuse

Une fois les préalables méthodologiques purgés et la nécessaire mise au point sur les objectifs du processus, dont le ministre n’a pu finalement faire l’impasse, la discussion recadrée s’est considérablement détendue. « Ces tensions, n’étaient pas d’ordre politique, et se sont donc apaisées. Nous avons pu discuter librement et très ouvertement de la question du statut de résident, de ce qui s’est fait en Nouvelle-Calédonie, de la réforme institutionnelle, aussi de propositions et de mesures faites par d’autres protagonistes », commente Nanette Maupertuis. « Le plus important, c’est le fond politique. Le ministre a répondu des choses qui ont permis de l’avis général, notamment des nationalistes, de remettre une perspective sérieuse », confirme le président Simeoni. « J’ai dit au ministre que pour le foncier, comme pour le reste, nous sommes dans un processus politique. Et même pour réinscrire la question foncière dans sa dimension globale, il faut partir du général pour aller au particulier. Le général, c’est une révision constitutionnelle, c’est une façon de constitutionnaliser le lien imprescriptible entre le peuple Corse et sa terre. Cela veut dire la reconnaissance du peuple Corse et de ce lien imprescriptible. Il faut l’affirmer constitutionnellement. Ensuite, il y a la déclinaison des différentes politiques. Pour définir ces politiques, il faut d’abord qu’on soit d’accord sur le constat ». Et là, le désaccord était total. « J’ai critiqué techniquement et de façon argumentée les documents qui, à travers des chiffres partiels et une construction, viennent nous dire qu’il n’y a pas de sur-spéculation en Corse, et que finalement on est au niveau des régions tendues du continent. Nous avons démontré que ce n’était pas vrai. En Corse, il y a un cumul de facteurs - le caractère insulaire, l’augmentation des prix, la croissance des prix plus exponentielle que sur le continent, le taux de résidences secondaires plus important que sur le continent, la pauvreté moyenne, l’explosion du marché immobilier alimentée par la demande extérieure. Tout cela, on ne le retrouve pas ailleurs. En France, on n’arrive pas à sortir des permis de construire et on ne construit pas assez. En Corse, on a le plus haut taux de permis de construire, et il sort du logement de tout type, y compris de la résidence d’habitation, mais principalement secondaire », poursuit Gilles Simeoni.



Le statut de résidence

Après deux heures de discussion, le ministre a « admis explicitement » que la Corse n’est pas dans la même configuration que le continent. Il s’est dit prêt à discuter de toutes les propositions des élus insulaires pour changer la donne, des propositions très techniques de la droite, des parlementaires ou du PNC, jusqu’à la ligne rouge du statut de résident que les deux présidents corses ont très clairement posée. « Nous ne sous-estimons pas la nature technique des propositions qui ont été faites par des groupes ou des parlementaires, mais ces questions techniques ne nous intéressaient pas au premier chef. Ce qui est important, pour nous, c’est les fondamentaux. Et du point de vue des fondamentaux, nous considérons, le président Simeoni et moi-même, que ce n’est pas, y compris sur le foncier et l’immobilier, une somme de dispositifs techniques qui, pour l’instant d’ailleurs ne sont pas stabilisés et demandent par eux-mêmes certaines adaptations législatives et réglementaires, qui va régler le problème de la spéculation, de la dépossession et de l’éviction des Corses de la propriété foncière. Notre demande est celle d’un statut de résident sur lequel le ministre a d’ailleurs fait faire une étude par la haute administration. Et qui dit statut de résident, dit référence au peuple Corse », explique la présidente Maupertuis. Le président de l’Exécutif corse s’est lancé dans une implacable démonstration juridique sur la compatibilité du statut de résident avec la Constitution française et le droit européen. « Je peux même envisager, d’ores et déjà, un statut de résidence », répond le ministre, c’est-à-dire de distinguer entre la résidence principale et la résidence secondaire. Commentaire prudent de Gilles Simeoni : « On avance, peut-être pas aussi vite qu’on le souhaiterait, mais globalement c’est une réunion qui a permis de réaffirmer les choses importantes. C’est plutôt positif ».