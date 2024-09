Prison avec sursis requise pour un jet de cocktails Molotov sur une sous-préfecture de Sartène

Les faits remontent à l'automne 2020. Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre trois heures hommes avaient jeté trois ou quatre cocktails Molotov sur la façade de la sous-préfecture de Sartène. Les dégâts avaient été limités et aucune victime n'avait été à déplorer. Un an après, fin 2021, Jean-Joseph Pajanacci, Emmanuel Thibault , Maxime Giacomoni avaient été arrêtés par la sous-direction antiterroriste (Sdat), la direction territoriale de la police judiciaire (DTPJ) d'Ajaccio et la section de recherches de la gendarmerie de Corse. Les trois prévenus comparaissent ce mardi 3 et mercredi 4 septembre devant le tribunal judiciaire de Paris pour "destructions en relation avec une entreprise terroriste". Les trois hommes, âgés de 30 à 32 ans, ont reconnu les faits mais expliqué à la barre avoir agi sous l'emprise de l'alcool et de la cocaïne, niant catégoriquement "une entreprise terroriste". "On était bourrés, défoncés... A quatre heures du matin, on n'a pas les idées claires", s'est défendu Jean-Joseph P., poursuivi comme son demi-frère Emmanuel T. et leur ami Maxime G. pour "dégradation volontaire par incendie en réunion d'un bien public en lien avec une entreprise terroriste".



Pourtant dans ses réquisitions, le procureur a indique qu'il s'agit d'un acte "de nature terroriste", "nous ne sommes pas en présence d'une somme de hasards", a-t-il affirmé le procureur dans ses réquisitions, évoquant "une atmosphère belliqueuse anti-française" qui, selon lui, animait les prévenus.



Le parquet a requis 4 ans de prison dont 3 ans avec sursis contre Jean-Joseph P., "qui a eu un rôle déterminant dans le passage à l'acte", 3 ans de prison dont 2 ans avec sursis contre son demi-frère Emmanuel T. et 3 ans entièrement assortis de sursis pour Maxime G. Le procureur a demandé que le reliquat de peine concernant les demi-frères soit accompli sous forme de bracelet électronique.

Les trois prévenus devront en outre être inscrits au fichier des auteurs d'infractions terroristes (Fijait), a souhaité le procureur.



Les trois hommes, placés sous contrôle judiciaire, ont comparu libres. Les demi-frères ont déjà accompli quatre mois de détention provisoire.

Aucune revendication n'a suivi cet acte. "Et alors?", a souligné le procureur estimant que cela n'empêchait pas son caractère terroriste.