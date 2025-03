Pour joindre les pharmacies de garde du dimanche 23 mars 2025 en Corse

Deux plateformes dédiées, gérées directement par les syndicats, sont disponibles pour connaître la pharmacie de garde la plus proche :

La plateforme

accessible par téléphone au numéro Audiotel

(0,35 €/min TTC) ou via le site internet

.

La plateforme

joignable au numéro Audiotel

(0,15 €/min TTC) ou consultable en ligne à l’adresse

Ces deux services sont opérationnels 24h/24 et 7j/7 depuis le jeudi 26 décembre 2024.



Cette évolution s’inscrit dans une démarche de modernisation souhaitée par l’agence et les deux syndicats représentatifs de la profession la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) et l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine (USPO).

