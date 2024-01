Pour 2024, Ecologia Sulidaria mise sur les espoirs du peuple corse

En cette rentrée politique de l'année 2024, le mouvement Écologia Sulidaria se penche sur la situation "complexe" de la Corse, offrant une réflexion sur les défis qui persistent dans l'île. "Commencer 2024 en parlant d'espérance peut sembler dérisoire, voire insolite, tant la situation de notre île est souvent douloureuse pour celles et ceux qui subissent de plein fouet la crise sociale", déclare le mouvement, soulignant la réalité difficile que vivent ceux touchés par la crise.

Tout en reconnaissant la poésie du voeu"Pace è Salute qui pourrait suffire face aux épreuves tant la formule est belle et parle à tous.", Écologia Sulidaria ne se contente pas de formules rassurantes. En revisitant ses priorités, le mouvement prend position contre "le vent réactionnaire et libéral qui considère la standardisation de l'urbain, de l'environnement, de la culture et de la consommation comme une normalité acceptée". La question posée par le groupe est directe : "Peut-on rester silencieux face à ce vent mauvais qui perpétue les inégalités, l'indifférence envers ceux qui souffrent ?"



De problèmes persistants et des craintes

Écologia Solidaria pointe du doigt des problèmes persistants en Corse, comme la précarité persistante, citant l'exemple des Restos du Cœur d'Aiacciu qui ont dû supprimer 22 000 repas cet hiver sans réaction significative. Le mouvement déclare fermement que "cette indifférence n’est plus acceptable". Les thèmes du tourisme et le développement économique sont également abordés, mettant en garde les Corses contre un "développement" qui néglige les lois protectrices et ignore ceux qui les défendent : "la préservation de la beauté corse ne doit pas être sacrifiée."



En ce qui concerne l'identité, le mouvement exprime des réserves sur l'émergence de l'association culturelle Palatinu, dénonçant une vision "fascisante" du nationalisme qui irait à l'encontre des valeurs d'émancipation et de diversité de l'île : "Depuis peu une association est apparue, qui prétend parler au nom du peuple corse. Ce groupe entend défendre son histoire et sa culture contre d’autres qui en sont exclus du fait de leur origine et fait nouveau, au motif de leur lieu d’habitation, les banlieues de Bastia après celle d’Aiacciu." Pour Ecologia, il faut "définir un avenir prenant en compte la force et la diversité de chacun et le respect écologique de l’île." Le mouvement écologiste met en garde "Il ne faut en aucun cas sous-estimer les difficultés du « vivre ensemble », pas plus qu’il ne faut sous-estimer tous les endoctrinements religieux et populistes, mais la réponse reste dans l’éducation, la lutte contre la misère, le mal logement, le chômage, en aucun cas dans la recherche de boucs émissaires."



Malgré les défis qui se profilent, le message se conclut sur une note positive,"Les Corses ne se laisseront pas entraîner dans cette impasse qui compromet la paix et n’apporte pas de solutions. Nous serons présents pour construire et retrouver l’espérance."