Porto-Vecchio : incendie en cours dans une casse automobile

La rédaction le Vendredi 17 Juillet 2020 à 18:55

Un incendie s'est déclaré ce vendredi 17 juillet en fin d'après-midi dans une casse automobile à la sortie sud de Porto Vecchio. Le feu a entraîné un important dégagement de fumée noire visible partout dans la ville probablement à cause de la combustion des pneumatiques. Les sapeurs-pompiers sont sur place et plusieurs véhicules ont été déployées. Une fois maitrisé le feu leur travail consistera aussi à mettre en place de relevés pour détecter une éventuelle pollution aux hydrocarbures.



Plus d'infos à venir

