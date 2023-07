Porto-Vecchio : Amine Boutrah sous ses nouvelles couleurs

Depuis plusieurs semaines les bruits les plus divers courraient sur le nouvel horizon du milieu de terrain. Annoncé à Montpellier, Strasbourg, voire même Bordeaux et Brest, le milieu de terrain des Thoniers, auteur de onze buts et huit passes décisives, a finalement pris la direction des Pays-Bas et plus exactement du club de Vitesse Arnhem dixième du dernier championnat de l'élite néerlandaise.





Au terme de l'incontournable vitesse médicale Amine Boutrah a officiellement rejoint les rangs du club batave pour une durée de quatre ans.

Formé à Porto-Vecchio, il avait rejoint les rangs du SCB, du Gallia, puis de Concarneau voici deux ans. Aujourd'hui, le jeune Porto-Vecchiais âgé de 22 ans voit donc sa carrière rebondir à l'échelle européenne.