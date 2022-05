Port-Toga : attention danger. Des risques de rupture pèsent sur des pontons

L'ensemble des pontons constitués de 48 travées du port présente des fissures très importantes sur les poutres avec mise à na et corrosion des aciers.

Ces appontements, constitués de poutres en béton précontraint, sont donc dans un état de dégradation avancé et évolutif d'après les documents fournis.

Le fonctionnement de rupture des ouvrages en béton précontraint est impossible à. déterminer précisément mais l'état des ouvrages ne permet pas une exploitation en sécurité et une rupture de ces derniers peut intervenir à tout moment.

14 travées béton ont été renforcées par des IPN en 2017 et 2018 sur lesquels certaines poutres viennent s'appuyer illustrant donc une flexion anormale et alarmante. Ces IPN installés pour sécuriser provisoirement les travées semblent être suffisamment dimensionnés pour reprendre le poids des poutres sous réserve de calculs plus précis.

La travée 9 du ponton CD s'est déjà effondrée en septembre 2016 Les piles et chevêtres sur lesquels viennent reposer les poutres béton semblent en état correct sous réserve d'essais sur la qualité des bétons.