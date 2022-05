Port-Toga : Les pontons risquent de s'effondrer. Amarrage et accès interdits

C'est l'état des poutres de béton supportant les pontons qui est à l'origine de cette double interdiction.Les deux collectivités expliquent, en effet, que cette décision découle "des risques importants de rupture pesant sur l’ensemble des structures" relevés par la Sas Sofid, société qui a en charge la rénovation des pontons de Port-Toga.Elle a fait le constat de la vétusté des pontons et, dans la foulée, alerté la direction de Port-Toga sur le "danger grave et immédiat que représente le risque d'effondrement des travées".Le rapport remis ce 20 mai 2022 aux deux collectivités a aussitôt amené les municipalités de Ville di Pietrabugno et Bastia à adhérer aux préconisations de la Sofid :" interdiction absolue d'accès à l'ensemble des pontons du port de Toga, pour une durée de 6 mois et l'interdiction absolue d'amarrage sur et à proximité immédiate des pontons pour une durée d'un mois."Le même rapport indique toutefois "qu’une solution technique provisoire est susceptible d’intervenir à bref délai ". Elle permettrait, après réalisation de travaux d’urgence, de lever l’interdiction d’amarrage de façon anticipée. "En tout état de cause, la circulation piétonne sur les pontons ne pourra être rétablie qu’après sécurisation totale de la structure."En attendant des dispositions sont prises : ”des solutions particulières d’amarrage dans les ports voisins seront proposées aux plaisanciers vivant à bord de leur bateau. Le personnel du Port reste entièrement mobilisé au service des plaisanciers impactés par ces mesures d’urgence."Pour tous ceux qui peuvent être concernés par le problème qui se pose à Port-Toga, il faut savoir que la capitainerie du Port et son directeur sont joignables auet au