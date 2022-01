Plusieurs camions détruits par un incendie à Serra-di-Fiumorbo

La rédaction le Mercredi 12 Janvier 2022 à 10:33

Deux poids lourds ont été détruits par un incendie et deux autres ont été endommagés sur la commune de Serra-di-Fiumorbo, peu avant minuit de ce mardi 11 janvier. Les véhicules, qui étaient stationnés au hameau d'Acqua acitosa, appartiendrait à la réserve communale et aux sapeurs-forestiers.



Plusieurs pompiers des casernes de Ghisonaccia et Aleria sont intervenus pour éteindre le feu qui a détruit deux camions. Sur les deux autres poids lourds, dont les vitres ont été brisées, des traces de mazout ont été repérées par les soldats du feu.

L'origine du sinistre reste à déterminer.