Piscines municipales de Bastia : La CAB renforce son offre pou mieux s’adapter aux besoins des usagers

Le Service des Sports de la Communauté d'Agglomération de Bastia, avec l’expertise du cabinet de Patrick Bayeux qui a participé à l’élaboration de la politique sportive communautaire, a réalisé un état des lieux de l’utilisation des piscines de La Carbonite et du Fango. Dans un même temps, il a été recueilli les observations et les suggestions des usagers. Cette démarche a permis d’identifier les besoins. Depuis le lundi 2 septembre 2019, de nouvelles conditions d’utilisation ont été mises en place afin d’expérimenter une nouvelle offre aquatique auprès du grand public, des associations et des scolaires :• meilleure gestion et répartition des créneaux horaires d’utilisation à partir d’une optimisation de la complémentarité entre les deux piscines ;• accès spécifique aux bassins soit du grand public, soit des associations afin de répondre aux besoins de chacun et d’apporter un plus grand confort d’utilisation ;• augmentation de près de 50 % de la durée totale des créneaux horaires d’utilisation dévolus au grand public, soit 54 h d’utilisation exclusive des bassins au lieu de 28,5 h avec des partages de créneaux avec les associations (voir tableaux ci-joints) ;• partenariat réaffirmé avec l’Inspection d’Académie de Haute-Corse pour favoriser un meilleur apprentissage de la natation à l’école ;• organisation de leçons de natation à l’attention des jeunes enfants dispensées par les maitres nageurs sauveteurs de la Communauté d’Agglomération de Bastia.Ces nouvelles dispositions feront l’objet d’un premier bilan en fin d’année 2019. Des observations et suggestions peuvent être adressées au Service des Sports de la Communauté d’Agglomération de Bastia. Contact : 04 95 34 34 26 ou sports@agglo- bastia.fr