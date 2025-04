Pietralba : circulation perturbée sur la roue territoriale

Afin d’éviter toute coupure de cet axe stratégique, la Collectivité de Corse installe un pont auto-porté provisoire de 24 mètres.

Les travaux de préparation ont débuté ce samedi et se poursuivront tout le week-end. Le montage du pont commencera lundi 29 avril et devrait s'étaler sur 3 à 4 jours, incluant les 1er et 2 mai.

La création des rampes d’accès est programmée pour le samedi 3 mai, avec un retour à une circulation normale prévu autour du mardi 6 mai.





Parallèlement, la Collectivité de Corse prépare le remplacement définitif de l’ouvrage. Dès l’installation de la structure provisoire, les travaux définitifs seront lancés sans délai afin de rétablir rapidement les deux voies de circulation