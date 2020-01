Pierre-Antoine Bonifet Bonifet nommé directeur du Pôle corse de ACG management

Faisant suite à un changement d’actionnariat et la nomination d’une nouvelle direction intervenus en date du 11 octobre 2019, cette nomination plaçant un corse à la tête de ce pôle, au profil plus entrepreneur que financier de surcroit, adresse un message fort quant à la volonté d’ACG Management basée en Corse et à Marseille de renforcer son positionnement historique sur I’îIe, dans un contexte où les dispositifs FIP sont menacés.



L’arrivée de cet entrepreneur corse aguerri, dont les connaissances du tissu économique local sont pleinement reconnues, vient ainsi consolider les équipes en place.

Cette annonce s’inscrit dans la continuité de la collaboration entre ACG Management Pierre-Antoine Bonifet, débuté il y a trois ans. Depuis 2016, Pierre-Antoine Bonifet a conseillé ACG Management dans ses investissements dans plusieurs PME corses grâce à ses nombreuses relations dans la communauté entrepreneuriale corse.



« Je suis heureux de prendre la tête des équipes d’ACG Management en Corse et de me joindre à une nouvelle dynamique initiée par le changement d‘actionnaires il y a quelques semaines. ACG Management est historiquement très bien ancré en Corse et nous souhaitons consolider notre position en développement de nouvelles opportunités d’investissements et de proposer des nouvelles offres au cours des prochains mois. En l‘attente des futures lois de finance, le dispositif FIP reste un atout pour l’économie insulaire pour peu qu’il soit bien utilisé, notamment comme levier de dette bancaire » souligne Pierre-Antoine Bonifet.

« Le recrutement de Pierre-Antoine Bonifet s’inscrit dans la continuité de notre partenariat initié il y a trois ans. Son réseau et son leadership sont des atouts essentiels pour consolider nos activités d’investissement en Corse. Son recrutement en tant que Directeur d’investissements et Directeur du Pôle Corse était une évidence ; il s’inscrit pleinement dans la nouvelle dynamique d’ACG Management. Il conforte notre ADN et nos éléments de différenciation par rapport à nos concurrents avec des recrutements locaux et une présence locale qui ont fait nos succès sur les années passées » précise Arnaud Chiocca, directeur général d’ACG Management.



----

Diplômé d’une maîtrise en Economie-Gestion de I’Université de Corse et d’un Master 2 en administration des entreprises à I’IAE de Corse, Pierre-Antoine Bonifet a effectué I’intégraIité de ses formations et de sa carrière en Corse.

Pierre-Antoine Bonifet a ainsi débuté sa carrière en 2002, dans le secteur bancaire avant de rejoindre en 2010, le monde de l’entreprise. Tout d’abord responsable administratif et financier il décide très rapidement en 2011, d’embrasser une carrière d’entrepreneur en fondant lui même deux entreprises spécialisées dans le secteur du second œuvre du bâtiment pour l’une et dans la prestation de services et la formation pour l’autre.

Depuis 2016, Pierre-Antoine a mené plusieurs missions d’accompagnement pour ACG Management sur le territoire corse.