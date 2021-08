Pass sanitaire : 21 verbalisations parmi les centaines de contrôles effectués en Corse-di-Sud

Depuis le 9 août dernier, le pass sanitaire est devenu obligatoire dans les cafés, bars, restaurants, centres commerciaux, maisons de retraite, hôpitaux ou encore dans les transports de longue distance. Les forces de l’ordre ont mis en oeuvre depuis lors un dispositif de contrôles, notamment dans les bars et restaurants insulaires.Deux semaines plus tard, c’est un bilan positif que dresse Michel Tournaire, sous-préfet et coordonnateur pour la sécurité en Corse : « Nous avons donné une période de tolérance, nous avons fait de la pédagogie et travaillé avec les syndicats de la restauration et globalement, la mise en oeuvre du pass sanitaire ne nous pose pas de difficultés » assure t-il. Un constat qui rejoint celui du préfet de Haute-Corse François Ravier , une semaine après la mise en place du pass.