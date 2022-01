Parcoursup 2022 : les inspirions commencent ce jeudi

Les candidats ont jusqu’au jeudi 29 mars (inclus) pour formuler 10 vœux maximum, non hiérarchisés et motivés.Ils auront jusqu’au jeudi 7 avril pour finaliser leur dossier et confirmer leurs vœux.Après l’examen des dossiers par les formations supérieures, les candidats recevront une réponse pour chacun de leurs vœux le 2 juin.Les propositions d’admission seront envoyées, elles, jusqu’au 15 juillet 2022, dernier jour de la phase d’admission principale.Les candidats et leurs proches peuvent appeler un numéro vert ( 0 800 400 070 ) ou remplir le formulaire de contact ou même contacter la plateforme sur les réseaux sociaux. "En complément, plus d’une vingtaine de sessions de tchats et lives : leslivesparcoursup2022 sont également organisées durant la procédure" , précise le ministère.