CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Sporting Bastia - Guingamp : l'avant match en images 30/08/2025 Oletta : incendie en cours près du supermarché Leclerc 30/08/2025 Ferrarini Jazz Dance : pas de danse entre Bastiaises et Ajacciennes 30/08/2025 Linguizzetta : un véhicule détruit par le feu en pleine nuit 30/08/2025

Oletta : incendie en cours près du supermarché Leclerc


La rédaction le Samedi 30 Août 2025 à 13:53

Un feu de végétation s’est déclaré ce samedi vers 12 h 45 sur la commune d’Oletta, à proximité de l’établissement Leclerc.



Oletta : incendie en cours près du supermarché Leclerc
Environ 2 hectares sont déjà parcourus par les flammes et des habitations sont menacées.
Le dispositif de lutte mobilise actuellement 70 sapeurs-pompiers ainsi que la réserve communale de sécurité civile d’Oletta.

Des moyens aériens sont engagés : deux Canadair et un hélicoptère bombardier d’eau lourd sont en transit vers la zone.
Plus d'infos à venir




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos