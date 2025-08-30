Oletta : incendie en cours près du supermarché Leclerc

Environ 2 hectares sont déjà parcourus par les flammes et des habitations sont menacées.

Le dispositif de lutte mobilise actuellement 70 sapeurs-pompiers ainsi que la réserve communale de sécurité civile d’Oletta.



Des moyens aériens sont engagés : deux Canadair et un hélicoptère bombardier d’eau lourd sont en transit vers la zone.

Plus d'infos à venir