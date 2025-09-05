Octobre rose : mobilisation toujours aussi forte pour sensibiliser au dépistage cancer du sein

Lors de la présentation des différentes animations d’Octobre Rose, du 5 au 25 octobre, Laura Orsini-Sauli, adjointe au maire de Bastia, déléguée à la santé et au handicap, est la première à prendre la parole. « Dans le cadre de sa politique en faveur de la prévention et la promotion de la santé et plus particulièrement pour cette campagne d’Octobre Rose, la Ville a souhaité réunir cette année encore, la Ligue contre le cancer et la Marie-do, pour travailler ensemble sur des actions de sensibilisation, en partenariat avec Bastia Handball et l’Assurance Maladie. Cette mobilisation permettra de sensibiliser la population au dépistage, de l’informer sur les acteurs et dispositifs existants sur le territoire et de récolter des fonds pour les associations ».



70 familles aidées en Corse

Comme le souligne Laura Orsini-Sauli, de nombreux partenaires vont s’associer à cette démarche pour que ce mois de solidarité soit une réussite en faveur du dépistage, délaissé encore trop souvent par une majorité de la population Corse. « La Ligue Nationale contre le cancer fédère 103 comités départementaux, dont celui de la Haute Corse » déclare Annie Peraldi, présidente du Comité de la Haute-Corse. « Nous avons quatre missions fondamentales : l’aide aux malades, la recherche, la prévention et la mobilisation de la société face au cancer. En 2024, 70 familles en Corse ont été épaulées et près de 40 000 euros attribués. Toujours en 2024 la Ligue de Haute-Corse a versé près de 70 000 € pour soutenir plusieurs programmes de recherche en Corse, mais aussi au niveau national ».

Aux côtés de la Ligue, l’association La Marie-Do. « Avec la Marie-Do nous sommes mobilisées depuis 19 ans », explique Vanessa Figarella, vice-présidente de l’association, responsable de l’antenne bastiaise. « Nous proposons différents dispositifs de soutien avec pour objectif de rompre l’isolement des malades, les soutenir, leur apporter confort et réconfort. En 2024 nous avons redistribué 238 174 € à plus de 200 malades en Corse à travers des dispositifs de soutien financier, physique ou psychologique. Cette marche du 5 octobre s’inscrit parfaitement dans notre démarche. C’est le genre d’évènement qui fédère, rassemble et nous rend plus fort. »



Pour les femmes de 50 à 74 ans

Depuis 2024, en complément de la prise en charge à 100 % et sans avance de frais des actes de dépistage et notamment des doubles lectures, l’Assurance Maladie a renforcé sa participation aux campagnes nationales de dépistage. Le programme de dépistage organisé des cancers du sein cible les femmes âgées de 50 à 74 ans à risque moyen, c’est-à-dire sans symptôme apparent ni facteur de risque particulier. « La prévention est une de nos priorités », souligne Muriel Delattre, responsable prévention et communication au sein de la CPAM de Haute-Corse. « Outre notre participation à Octobre Rose nous avons aussi l’opération Aller Vers. Une étude territoriale et populationnelle réalisée par nos services permet de cibler dans notre département des femmes éligibles qui restaient éloignées du dépistage organisé du cancer du sein. Les assurées de Haute-Corse concernées sont contactées par téléphone et se voient proposer un accompagnement à la prise de rendez-vous chez un radiologue pour effectuer leur mammographie. En 2024, ce sont ainsi près de 400 femmes qui ont pu réaliser leur dépistage en étant accompagnées et rassurées. Lors de la marche du 5 octobre, nous aurons sur place un espace prévention animé conjointement par la CPAM, le Centre hospitalier de Bastia et l’association Bastia Institut du Sein ».



Une des premières causes de mortalité chez les femmes

Pour cette association Bastia Institut du Sein, créée en octobre 2016, destinée aux femmes touchées par un cancer du sein ou présentant un risque familial, son président Jean-Pierre Alfonsi, monte-lui aussi au créneau : « Le mois d’octobre est un rendez-vous incontournable pour sensibiliser le grand public à cette problématique de santé publique qui est une des premières causes de mortalité chez les femmes », souligne-t-il. « Le dépistage du cancer du sein a toute son importance chaque année et permet de sauver des milliers de vies. Notre réseau rassemble des praticiens soucieux de concilier la qualité des soins et la qualité de vie de chacune. Il propose un parcours personnalisé de soins jusqu’à l’après-traitement ».

En complément de cette « A Bastiaccia », le Bastia Handball organise le 25 octobre un grand tournoi de hand, ouvert à tous. « Cette journée que nous mettons en place depuis plusieurs années est l’occasion de rassembler nos joueurs, leurs familles, ainsi que les supporters et les habitants de la région, pour soutenir ensemble les personnes touchées par cette maladie et leurs proches » indique Maryline Demasi, secrétaire général du Bastia Handball. « Ce tournoi amical ouvert à tous aura lieu le samedi 25 octobre à partir de 9 h 30 au gymnase de l’Arinella. Les équipes s’y affronteront dans un esprit de solidarité et de convivialité. Tous les bénéfices seront reversés intégralement à La Marie-Do et la ligue contre le cancer ».

Notez bien ces deux dates dans votre agenda : 5 octobre marche solidaire A Bastiaccia, 25 octobre, tournoi de hand.

