Octobre rose à Porto-Vecchio : plus 200 personnes ont marché pour la bonne cause

Et de pratique sportive il en a été, justement, question en fin de matinée quand a été donné le coup d'envoi de la marche et de la course de La Marie Do. La présidente de cette association Catherine Riera était d'ailleurs présente pour cette manifestation. Les marcheurs et les coureurs se sont élancés de L'Animu pour un périple, respectivement, de 5 et 7 kilomètres qui leur a permis d'effectuer un parcours au coeur même des marais salants et des dunes les jouxtant.

Pas de classement, pas de vainqueur dans ce double exercice, mais juste le bonheur de soutenir les personnes atteintes par la maladie, ainsi que leurs familles et les aidants.

Ce sont au total plus de deux cents sportifs du coeur qui ont effectué cet effort solidaire. Un peloton au sein duquel, le premier magistrat de Portivechju Jean-Christophe Angelini a tenu à donner l'exemple, à l'instar de nombreux élus du conseil municipal.

Tout à débuté, ce samedi 23 octobre, dans les locaux de L'Animu, avec un Café Citoyen, animé par le professeur en Mathématique Dominique Barbolosi, sur le thème: “Du diagnostic aux traitements, quelques exemples d’utilisation de la modélisation mathématique pour aider les médecins à améliorer la prise en charge des patients, avant de se poursuivre aujourd'hui par une deuxième journée où plusieurs associations, engagées dans cette cause, mais aussi des acteurs du monde sportif, ont investi la Médiathèque L'Animu. Il s'agissait d'évoquer les moyens mis en oeuvre pour lutter contre les différents types de cancer, avec surtout une communication sur la prévention liée à une bonne hygiène de vie au travers de la pratique sportive.