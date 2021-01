Océane Balocchi désignée personnalité de l’année par les lecteurs de CNI

La solidarité et l'humour : c'est ce qu'ont voulu mettre en avant les lecteurs de CNI qui ont participé à notre sondage destiné à mettre en avant les personnalités corses qui ont marqué l'année 2020.



La solidarité ?

C'est celle pratiquée par Océane Baldocchi qui s'est multipliée sur les réseaux sociaux, à la faveur de ses caraconcours, pour mettre en avant les commerçants de Bastia et de sa région.



L'humour ?

C'est celui de Morgane Bastide-Albertini, une jeune capcorsine, qui a le talent d'une grande et qui s'est révélée sur Facebook et celui de la troupe de comédiens insulaires au talent affirmé I Kongoni , dont le succès ne se dément jamais.



Mais entre les deux le choix de nos lecteurs ont penché pour quelques dizaines de voix en faveur de l'action d'Océane Baldocchi.



On retiendra encore de ce "sondage" sans prétention que les centaines de lecteurs qui ont répondu à notre sollicitation ont à peine cité le nom de quelques personnalités politiques. Les internautes avaient sans doute grand besoin de s'extraire de l'atmosphère morose et pesant de cette année 2020.





Le palmarès



Océane Baldocchi 692 voix

Morgane Bastide-Albertini 580 voix

I Kongoni 473 voix



Les environ 300 voix restantes sont partagées entre plusieurs personnalités : des élus, des sportifs et la Grande Roue de Bastia ;)