Nouvel étiquetage des bouteilles de vin : c'est la goutte de trop pour les professionnels corses

Donner plus de visibilité au consommateur sur ce qu'il boit, c'est ce qu'a décidé la Commission européenne à travers l'obligation d'affichage sur les étiquettes de bouteilles de vin , de la liste des ingrédients et du tableau nutritionnel. À partir du 8 décembre 2023, les vignerons corses devront ainsi se plier à la norme et proposer une étiquette plus longue ou un QR code à scanner qui permettra d'accéder aux informations bientôt obligatoire . Face à cette nouvelle annonce, les producteurs de l' Île ont été pris de court si bien qu'interrogés, nombreux sont ceux qui ne sont pas encore au fait de la règle européenne qui les exemptait de cette contrainte depuis 40 ans.



Des règles encore floues



L'annonce de cette obligation a donné lieu à de nombreuses discussions entre les vignerons qui se demandent comment la mettre en place. En effet, à la fin de l'année comme pour le degré d'alcool ou encore le pictogramme de la femme enceinte barrée, ils devront indiquer sur l'étiquette le nombre de calories présentes dans leurs bouteilles au même titre que les autres produits alimentaires du commerce.



La question qui trotte désormais dans la tête des vignerons est de savoir comment ils calculeront les calories contenues dans leurs bouteilles de vin. "Est-ce que ce sera en fonction du degré, je fais presque uniquement des vins secs avec un reste de sucre autour de 2 grammes", s'interroge Isabelle Courrèges du domaine de Pratavone. Lors de cette annonce, la directrice du Groupement i ntersyndical des AOC de Corse (GIAC), Nathalie Olmeta-Pierrini a été très surprise : "Cela a été un effet d'annonce, mais derrière on ne sait pas s'ils vont mettre à disposition des viticulteurs des outils pour calculer les calories. Si ce n'est pas le cas, cela revient à rajouter encore une contrainte et un coût supplémentaire pour les domaines".

L'ajout de QR codes sur les étiquettes sera aussi à la charge des producteurs c'est d'ailleurs ce que déplore Cyril Lippi du Clos Paoli : " Pour les gros domaines ce sera moins pesant, mais pour les petits producteurs, intégrer un QR code sur une étiquette cela veut dire la refaire totalement alors que chaque année on change seulement le millésime."



"Le consommateur n'a pas les connaissances pour comprendre l'étiquette"



Cette obligation qui, en plus d'indiquer la valeur nutritionnelle des vins, a pour but de donner plus de lisibilité aux ingrédients que comporte le vin. Toutefois, le Giac et les producteurs craignent que la mention de noms que les consommateurs ne connaissent pas les éloigne de leurs boissons. "Quand on voit é crit bentonit e sur une étiquette ça peut faire peur, pourtant ce sont des composants de collage du vin qui sont courant . Seulement le consommateur n'a pas les connaissances pour comprendre l'étiquette", explique Nathalie Olmeta-Pierrini .

Dans le même sens , on pourra retrouver le grammage d e dioxyde de souffr e (So2) ou encore de la caséine, une protéine de lait présente dans de nombreux rosés comme autre "colle" utilisée pour éviter l'oxydation du vin. Au niveau européen, la filière viticole conteste cette mise en place et négocie toujours les termes de la mise en place. Elle a par exemple proposé que les gaz neutres (azote, CO2, argon) utilisés pour prévenir l’oxydation ne soient pas mentionnés, puisque ces derniers se libèrent lors de l’ouverture d’une bouteille et ne sont pas consommés.



Dans tous les cas, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ( DGCCRF ) assure sur son site internet que "l’étiquetage des vins produits et étiquetés avant le 8 décembre 2023 n’aura pas à être modifié et ces vins pourront être mise sur le marché jusqu’à épuisement des stocks". Les vignerons corses auront donc encore un peu de temps pour prendre leurs dispositions.